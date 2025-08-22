Niger : L’armée annonce avoir tué un chef de Boko Haram dans le bassin du lac Tchad

L’armée nigérienne a annoncé jeudi soir avoir abattu, le 15 août dernier, un haut responsable du groupe jihadiste Boko Haram lors d’une opération aérienne dans le bassin du lac Tchad, zone frontalière entre le Niger, le Nigeria, le Tchad et le Cameroun.

Selon un communiqué militaire, les forces armées ont « neutralisé le tristement célèbre Bakoura », de son vrai nom Ibrahim Mahamadou, sur l’île de Shilawa, dans la région de Diffa (sud-est du Niger). L’opération, qualifiée de « chirurgicale », a été menée « très tôt » dans la matinée, grâce à trois frappes ciblées de l’aviation sur les positions régulièrement occupées par le chef jihadiste.

Agé d’une quarantaine d’années et originaire du Nigeria, Ibrahim Mahamadou avait rejoint Boko Haram il y a plus de treize ans. Il avait pris la tête du groupe après la mort de son dirigeant historique Aboubacar Shekau en 2021. Son nom est associé à de nombreuses attaques meurtrières, parmi lesquelles l’enlèvement de plus de 300 élèves à Kuriga, au Nigeria, en mars 2024, ainsi que plusieurs attentats suicides et offensives contre les armées de la région.

Fondé en 2009 au Nigeria, Boko Haram a mené une insurrection qui a fait plus de 40.000 morts et provoqué le déplacement de deux millions de personnes. Depuis 2015, le Niger est également confronté aux attaques du groupe, notamment dans la région de Diffa, épicentre des violences liées au bassin du lac Tchad.