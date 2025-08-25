Nigeria : 76 otages libérés lors d’une opération militaire dans le nord-ouest

Soixante-seize personnes enlevées par des gangs armés dans le nord-ouest du Nigeria ont été libérées grâce à une opération de l’armée de l’air, selon les autorités de l’État de Katsina.

Les otages ont été secourus samedi après une frappe aérienne ciblant un groupe criminel actif dans la région de Kankara. Ce gang, qualifié de « notoire » par les autorités, serait impliqué dans une attaque récente contre une mosquée et plusieurs villages, ayant fait au moins 50 morts. Le commissaire à la sécurité de l’Etat a précisé qu’un enfant avait malheureusement perdu la vie au cours de l’opération.

Ces groupes armés, appelés localement « bandits », sévissent depuis plusieurs années dans le nord du Nigeria. Souvent lourdement armés, ils mènent des raids sur les villages, pillent, tuent et enlèvent des civils contre rançon, semant la terreur dans des zones déjà fragilisées par les violences jihadistes.

Face à l’escalade, l’armée nigériane a intensifié ses opérations. Début août, elle a éliminé plus d’une centaine de membres de ces groupes lors de frappes aériennes alors qu’ils s’apprêtaient à attaquer une autre communauté.

Cette libération d’otages représente une victoire tactique pour les forces nigérianes, mais met également en lumière la persistance de l’insécurité dans le nord du pays.