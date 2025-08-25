RDC : Plus de 450 armes remises aux FARDC par des miliciens à Djugu

Dans un geste fort en faveur du processus de paix en Ituri, des miliciens du groupe armé « Autodéfense » ont volontairement remis aux Forces armées de la République Démocratique du Congo (FARDC) plus de 470 armes de guerre. Les cérémonies de reddition ont eu lieu les 21 et 23 août à Jailo et Mabanga, dans la chefferie de Mambisa, territoire de Djugu, en présence d’autorités militaires, civiles et coutumières.

Parmi l’arsenal récupéré figurent notamment 45 fusils d’assaut AK-47 et deux mitrailleuses PKM, toutes livrées avec leurs chargeurs. Ce désarmement marque une étape importante dans les efforts de stabilisation d’une province meurtrie depuis des décennies par les violences des groupes armés.

Selon les autorités locales, ce geste est le fruit des campagnes de sensibilisation menées ces derniers mois par des acteurs politiques, communautaires et traditionnels. Michel Meta, président des 21 communautés de l’Ituri, a salué cette avancée, soulignant le rôle déterminant joué par la pression militaire des FARDC.

Il a cependant mis en garde : « Il ne faut pas relâcher les efforts. D’autres groupes, comme la milice Codeco, continuent de semer la terreur, notamment dans la chefferie de Ndo-Okebo ». Il appelle à une traque systématique de tous les groupes armés encore actifs pour garantir la sécurité des populations et préserver les acquis du processus de paix.

La province de l’Ituri reste l’un des foyers les plus instables de l’est de la RDC, en proie à la circulation illégale d’armes et à des conflits intercommunautaires persistants.