Kigali : Le Rwanda et le Mozambique scellent un nouvel accord de sécurité face à la menace djihadiste

En visite officielle à Kigali, le président mozambicain Daniel Chapo a scellé ce mercredi un accord de sécurité avec le Rwanda, renforçant ainsi la coopération militaire entre les deux pays face à l’insurrection djihadiste dans le nord du Mozambique.

L’ »accord de paix et de sécurité », signé par les ministres de la Défense rwandais et mozambicain, marque une nouvelle étape dans le partenariat militaire initié en 2021, avec le déploiement de forces rwandaises dans la province du Cabo Delgado. « C’est un instrument important pour les forces rwandaises au Mozambique », a déclaré le président Chapo, cité par le média public rwandais RBA.

Depuis juillet 2021, Kigali a mobilisé près de 1 000 soldats et policiers pour épauler les troupes mozambicaines dans leur lutte contre une insurrection armée affiliée au groupe État islamique. Une mission cruciale dans une région en proie à une recrudescence des attaques ces dernières semaines.

La zone reste stratégique, notamment autour de Palma, où le géant français TotalEnergies prépare la relance d’un projet gazier majeur, suspendu depuis une attaque sanglante en mars 2021 ayant causé la mort de plus de 800 personnes, selon les données de l’organisation ACLED.

Le président rwandais Paul Kagame a salué l’accord signé par les ministres de la Défense Juvenal Marizamunda (Rwanda) et Cristovao Artur Chume (Mozambique).