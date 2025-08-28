Russie : Des vols directs vers le Burkina Faso 

Le Burkina Faso et la Russie envisagent d’ouvrir une liaison aérienne directe entre leurs deux capitales, a annoncé l’ambassadeur burkinabè en Russie, Aristide Tapsoba, en marge du forum Technoprom-2025 qui se tient à Novossibirsk.

« Une compagnie russe s’est déjà montrée intéressée pour desservir Ouagadougou, ainsi que les capitales du Mali et du Niger, au départ de Moscou. Les discussions sont en cours », a précisé le diplomate, soulignant que cette initiative pourrait favoriser le développement du tourisme bilatéral.

Au-delà de l’aviation, Aristide Tapsoba a salué le renforcement des liens culturels et touristiques entre les deux pays. Il a annoncé la venue prochaine d’une délégation burkinabè de plus de 500 personnes à Saint-Pétersbourg, prévue en octobre, pour explorer les opportunités économiques et touristiques.

Le diplomate a également rappelé les échanges culturels déjà engagés, notamment la participation d’artistes russes au Festival du cinéma et de la télévision des pays africains de Ouagadougou, et la venue d’un orchestre symphonique russe dans la capitale burkinabè. En retour, l’orchestre présidentiel du Burkina Faso est actuellement en tournée à Moscou.

« Les relations culturelles et touristiques entre nos deux pays ont bel et bien commencé, et nous croyons en leur développement continu », a conclu l’ambassadeur.