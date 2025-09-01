Niger : Le Président du Conseil des Ministres de l’ABN en mission à Niamey 

Le Président du Conseil des Ministres de l’Autorité du Bassin du Niger (ABN), Roger Baro, par ailleurs ministre burkinabè de l’Environnement, de l’Eau et de l’Assainissement, a effectué une mission de travail à Niamey du 28 au 30 août 2025. Objectif : relancer l’ABN et poser les bases d’une coopération régionale plus efficace autour du développement durable du bassin du fleuve Niger.

Cette visite s’inscrit dans la continuité de l’installation du nouveau Secrétaire Exécutif de l’ABN, le Béninois Kocou Armand Houanye, en juillet dernier. M. Baro a profité de son séjour pour présenter aux autorités nigériennes cette nouvelle direction, et solliciter leur appui dans la mise en œuvre de la vision rénovée de l’organisation.

A Niamey, plusieurs rencontres stratégiques ont eu lieu, notamment avec les représentants diplomatiques des neuf pays membres, autour des priorités actuelles de l’ABN. Le président du Conseil des Ministres a insisté sur la nécessité d’une coopération renforcée pour faire avancer les projets de développement intégrés et résilients dans un contexte marqué par les défis climatiques et sécuritaires.

M.Baro a aussi échangé avec le personnel de l’ABN, qu’il a encouragé à renforcer la collaboration interne pour améliorer l’efficacité des actions sur le terrain. Il a également lancé officiellement le nouveau site web de l’Institution et rencontré les médias pour renforcer la visibilité de ses actions.

Plusieurs échéances ont été fixées à l’issue de cette mission : une session extraordinaire du Conseil des Ministres en octobre à Niamey, la 44ᵉ session ordinaire en décembre à Ouagadougou, ainsi qu’une réunion du Comité régional de pilotage en novembre.

Enfin, des initiatives majeures sont en préparation, dont une table ronde avec les bailleurs de fonds et le lancement du Fonds Régional d’Adaptation au Changement Climatique (FRACC), destiné à financer de manière autonome et durable les projets de l’ABN.

Créée en 1980, l’ABN regroupe neuf pays : le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, la Guinée, le Mali, le Niger, le Nigeria et le Tchad. Elle œuvre pour une gestion intégrée des ressources naturelles du bassin du Niger, dans une optique de coopération régionale et de prospérité partagée.