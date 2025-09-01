Burkina Faso : Le Premier ministre appelle à l’unité autour de la Révolution Progressiste Populaire

La traditionnelle cérémonie de montée des couleurs s’est tenue ce lundi 1er septembre 2025 à la Primature, sous la présidence du Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo. A cette occasion, les agents de la Primature ont réaffirmé leur engagement au service de la Nation, rassemblés sous le drapeau national.

Dans son allocution, le chef du Gouvernement est revenu sur les fondements de la Révolution Progressiste Populaire (RPP), qu’il a décrite comme « un souffle puissant » guidant le Burkina Faso, sous la conduite du Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré.

Ce dernier, a-t-il souligné, incarne une vision audacieuse et exigeante, véritable pacte avec le peuple pour la reconquête de la souveraineté nationale.

Le Premier ministre a salué l’adhésion massive des citoyens, de la diaspora et des partenaires du Burkina autour des initiatives majeures de cette révolution : Fonds de Soutien Patriotique, Faso Mêbo, Agence pour la Promotion de l’Entrepreneuriat Communautaire, l’offensive agro-sylvo-pastorale, ainsi que le soutien aux Forces de Défense et de Sécurité et aux Volontaires pour la Défense de la Patrie.

« Le Burkinabè n’est plus spectateur de son histoire, il en est désormais l’acteur principal », a déclaré le Premier ministre, mettant en avant une prise de conscience collective face aux défis nationaux.

Concluant son message, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo a appelé à l’unité nationale et à la mobilisation continue autour de cette dynamique, qu’il a qualifiée d’« énergie collective » capable de bâtir un Burkina Faso souverain, pacifié et uni.