Soudan : Mohamed Hamdan Dagalo prête serment à la tête d’un gouvernement parallèle

Le général Mohamed Hamdan Dagalo, chef des Forces de soutien rapide (FSR), a prêté serment ce dimanche à Nyala, capitale du Darfour-Sud, en tant que dirigeant d’un gouvernement parallèle au Soudan.

L’annonce a été faite par l’Alliance fondatrice soudanaise, une coalition dominée par les FSR, qui précise également la nomination d’un Conseil présidentiel de 13 membres, avec Abdelaziz Adam al-Hilu en tant qu’adjoint de Dagalo.

Cette cérémonie intervient après la déclaration, le 26 juillet, de la mise en place d’un exécutif alternatif par les FSR, appuyée par une **charte politique signée en février au Kenya** avec plusieurs groupes alliés. Cette initiative, rejetée par les autorités de Khartoum, vise à instaurer une nouvelle structure de gouvernance dans les zones sous contrôle des FSR.

Le Conseil de sécurité de l’ONU a dénoncé cette démarche, la qualifiant le 14 août de violation de la souveraineté et de l’intégrité territoriale du Soudan.

Depuis avril 2023, le pays est plongé dans un conflit armé entre l’armée régulière soudanaise et les FSR.