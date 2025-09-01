Nigeria : 15 villageois meurent noyés en fuyant des attaques de gangs

Au moins 15 personnes, dont des femmes et des enfants, ont trouvé la mort vendredi dans l’Etat de Zamfara, au nord-ouest du Nigeria, après le chavirement d’une embarcation surchargée. Les victimes fuyaient des attaques menées par des groupes armés.

Selon des responsables locaux contactés par l’AFP, le drame s’est produit alors que des villageois tentaient de traverser une rivière pour échapper à une incursion de « bandits » dans trois villages du district de Gummi.

Les passagers, principalement des femmes et des enfants, avaient embarqué dans une petite pirogue de fortune, surchargée dans la panique.

« Quinze passagers se sont noyés lorsque le bateau a chaviré », a déclaré Muhammadu Chigari, chef traditionnel du village de Nasarawar Kirfi, précisant que les victimes incluent huit femmes, trois enfants et quatre hommes. Il a ajouté avoir personnellement assisté aux funérailles. Trois personnes ont pu être secourues.

Selon un autre chef local, Suleiman Dangaladima, les victimes provenaient des villages de Damaga, Tungar Maigunya et Nasarawar Kirfi, pris pour cibles par des hommes armés qui ont pillé et incendié les habitations. Ces attaques sont fréquentes dans la région, en proie à des violences criminelles récurrentes.

Le directeur de l’Agence nationale de gestion des urgences (NEMA), Aliyu Shehu, a confirmé l’incident et indiqué qu’une mission de terrain était prévue pour évaluer la situation et apporter une assistance aux survivants.