Nigeria : TotalEnergies renforce sa présence offshore avec un nouvel accord d’exploration

TotalEnergies poursuit sa stratégie d’expansion en Afrique en signant un contrat de partage de production pour deux permis d’exploration offshore au large du Nigeria. En partenariat avec South Atlantic Petroleum, le groupe français a annoncé mardi que ces permis, PPL 2000 et PPL 2001, couvrent une superficie de 2.000 km² dans le bassin très prometteur du West Delta.

L’accord, salué comme une avancée majeure, marque la première attribution de licences d’exploration à une compagnie internationale au Nigeria depuis plus de dix ans. « Nous sommes honorés de renouer avec le Nigeria à travers ces blocs, renforçant notre partenariat de longue date », a déclaré Kevin McLachlan, directeur de l’exploration chez TotalEnergies.

Le programme initial prévoit le forage d’un puits d’exploration. TotalEnergies détient 80 % des parts dans le projet, contre 20 % pour South Atlantic Petroleum.

Ce nouvel accord s’inscrit dans une stratégie clairement affirmée par le groupe : cibler des actifs à fort potentiel, à faibles coûts et à faibles émissions, pour des développements énergétiques plus durables. « Ces blocs prometteurs répondent pleinement à nos objectifs d’exploration et de rentabilité », précise McLachlan. TotalEnergies prévoit une croissance annuelle de sa production d’hydrocarbures de l’ordre de 3 % jusqu’en 2030.

Ce développement intervient alors que TotalEnergies poursuit des ajustements dans son portefeuille africain. Lundi, l’entreprise annonçait un nouveau permis offshore en République du Congo, étendant sa zone d’opération de 1.000 km². En mai dernier, le groupe avait également annoncé la vente de sa participation dans le champ pétrolier de Bonga à Shell, afin de recentrer ses activités sur des projets plus efficients.