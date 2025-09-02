Niger : Création de l’Observatoire National de la Communication pour encadrer les médias durant la Transition

Le président de la Transition au Niger, le général Abdourahamane Tiani, a signé lundi 1er septembre 2025 une ordonnance officialisant la création de l’Observatoire National de la Communication (ONC), une nouvelle instance chargée de la régulation des médias pendant la période transitoire.

Prévu par l’article 71 de la Charte de la Refondation, cet organe a pour mission principale de garantir la liberté d’expression tout en assurant un encadrement rigoureux de l’information, qu’elle soit diffusée via la presse écrite, audiovisuelle, électronique ou par voie publicitaire.

L’ONC se positionne comme l’autorité de référence en matière de régulation médiatique. Parmi ses attributions : la protection de la presse et des moyens de communication de masse, la garantie d’un accès équitable aux médias publics pour tous les citoyens, ainsi que la surveillance du respect des règles d’éthique et de déontologie journalistiques, telles que définies par la Charte des journalistes professionnels du Niger.

L’observatoire est également chargé de veiller à la préservation des identités culturelles, à travers la promotion des langues nationales dans les médias, au respect des bonnes mœurs dans les programmes, ainsi qu’au contrôle des contenus diffusés par les radios et télévisions publiques, privées, communautaires et associatives, y compris la publicité.

Autre mission essentielle : prévenir toute diffusion de propos incitant à la haine, à la violence ou à la discrimination, que ce soit sur la base de l’origine, du genre, de la religion ou de toute autre considération.

Enfin, l’ONC aura pour rôle de promouvoir les contenus médiatiques en lien avec les objectifs de la Refondation.

Sur ordre du général Abdourahamane Tiani, le journaliste Ibrahim Manzo Diallo a été nommé président de cette nouvelle instance de régulation.