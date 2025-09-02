Burkina Faso : Vers un renforcement du cadre juridique de la coopération bilatérale avec la Russie

Le Burkina Faso et la Fédération de Russie affichent leur volonté de consolider davantage leurs relations bilatérales, en mettant l’accent sur le renforcement du cadre juridique de leur coopération. Ce lundi 1er septembre 2025, le ministre burkinabè des Affaires étrangères, Karamoko Jean Marie Traoré, a reçu en audience l’ambassadeur de Russie à Ouagadougou, Igor Martynov.

Cette rencontre a permis aux deux diplomates de faire le point sur l’état actuel du partenariat entre leurs deux pays, tout en explorant de nouvelles perspectives, tant au niveau bilatéral que dans le cadre de la Confédération des États du Sahel (CES).

Au centre des échanges : la nécessité d’instaurer un socle juridique solide pour encadrer les futurs accords. Les discussions ont ainsi porté sur la signature prochaine d’un accord visant à créer une commission intergouvernementale entre les deux ministères des Affaires étrangères.

Cette commission, qui sera pilotée par les Secrétaires généraux des deux institutions, aura pour mission de coordonner les projets conjoints et de dynamiser les partenariats dans des domaines jugés prioritaires, tels que l’énergie, l’agriculture, la santé, mais aussi la coopération militaire et économique.

« C’est un mécanisme bilatéral essentiel. Il permettra de structurer nos relations, de garantir le suivi des engagements, et de faire progresser notre coopération dans des secteurs stratégiques », a souligné Igor Martynov, à l’issue de l’entretien.

Les deux pays ambitionnent également d’intensifier leurs échanges par l’organisation régulière de rencontres bilatérales, afin d’initier des projets conjoints concrets.

Cette dynamique s’inscrit dans la continuité du rapprochement amorcé entre Ouagadougou et Moscou. En juillet 2023, lors du sommet Russie-Afrique à Moscou, le président burkinabè, le capitaine Ibrahim Traoré, avait exprimé auprès de Vladimir Poutine le besoin urgent pour son pays de se doter d’une centrale nucléaire, avec l’objectif de doubler la production énergétique nationale d’ici 2030.