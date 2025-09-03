Burkina Faso : Une mission de l’ANCF en visite à Pô pour le futur site de la zone industrielle

Une délégation de l’Autorité nationale de coordination du foncier (ANCF), conduite par le chef du département des études et du contentieux, Charles Dalla, s’est rendue mardi 2 septembre 2025 à Pô, dans la province du Nahouri, pour inspecter le terrain réservé à l’implantation d’une future zone industrielle.

La mission, organisée en collaboration avec les directions générales de l’urbanisme et du développement industriel, a d’abord été reçue par le haut-commissaire du Nahouri, Sié Aristide Mohamed Kam, avant de tenir une séance de travail avec la délégation spéciale et les techniciens de la commune. Elle s’est ensuite déplacée sur le site retenu, situé à environ cinq kilomètres à l’ouest de Pô.

A l’issue de la visite, le directeur général du développement industriel, Roger Ramdé, a salué une « sortie fructueuse ». Il a rappelé que la commune de Pô avait déjà intégré cette réserve dans son schéma directeur d’aménagement, ce qui facilitera, selon lui, la mobilisation foncière et la concrétisation de l’initiative présidentielle.

Pour Charles Dalla, le foncier reste le principal obstacle au développement industriel.

Le premier vice-président de la délégation spéciale de Pô, Francis William Yaguibou, a de son côté confirmé la mise en réserve de 125 hectares pour le projet. Il a mis en avant les atouts de la région : agriculture, élevage, exploitation des produits forestiers non ligneux et proximité avec le Ghana, autant de facteurs attractifs pour les investisseurs. Il a toutefois insisté sur la nécessité d’une communication accrue avec les producteurs et propriétaires terriens afin de limiter les tensions lors de la phase de mobilisation foncière.