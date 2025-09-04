Somalie : Un responsable d’Al-Shabab tué dans une opération conjointe à Hiran

Un important dirigeant du groupe jihadiste Al-Shebab a été éliminé dans la région de Hiran, au centre de la Somalie, lors d’une opération ciblée menée par l’Agence nationale de renseignement et de sécurité (NISA), avec l’appui de partenaires internationaux, ont annoncé les autorités somaliennes.

L’intervention, qui s’est déroulée dans la zone de Shaw, a abouti à la neutralisation de Hussein Abdullahi Dalab, également connu sous le nom de guerre « Aamir ». Présenté comme le chef des forces de sécurité d’Al-Shabab dans la région, il était une figure influente au sein du groupe armé, actif depuis de nombreuses années dans cette partie du pays.

Selon le communiqué officiel, Aamir jouait un rôle central dans la planification et la mise en œuvre d’attaques terroristes, en particulier dans les régions de Hiran et du Moyen-Shabelle. Sa mort constitue, selon le gouvernement, « une victoire majeure », qui affaiblit significativement les capacités logistiques et opérationnelles du groupe dans le centre et le sud de la Somalie.

Cette opération s’inscrit dans le cadre de l’intensification des efforts militaires et de renseignement contre les réseaux d’Al-Shabab, toujours très actifs malgré les revers subis ces derniers mois.