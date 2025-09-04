Nigeria : 29 morts dans le naufrage d’un bateau dans l’Etat du Niger

Les services de secours ont confirmé la mort d’au moins 29 personnes dans le centre-nord du Nigeria, après le naufrage d’une embarcation sur la rivière Malale, dans l’Etat du Niger.

L’embarcation, qui transportait environ une centaine de passagers vers le village de Dugga, a heurté une souche d’arbre immergée, provoquant son chavirement, selon une source au sein de l’Agence de gestion des situations d’urgence de l’Etat, citée par les médias nigérians.

Jusqu’à présent, 29 corps ont été repêchés et 50 survivants ont pu être secourus. Les recherches se poursuivent pour tenter de retrouver d’éventuels disparus, ont précisé les autorités locales.

Les naufrages restent fréquents au Nigeria, notamment en saison des pluies. La surcharge des embarcations, le mauvais entretien des bateaux et le non-respect des normes de sécurité figurent parmi les principales causes de ces tragédies.

Ce nouvel accident survient quelques semaines après un précédent drame similaire, en juillet dernier, où 13 personnes avaient perdu la vie dans le naufrage d’un autre bateau transportant 39 passagers, toujours dans le centre du pays.