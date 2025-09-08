Sénégal : Remaniement gouvernemental sous le signe de la rigueur et de la continuité

Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a procédé, samedi soir, à un remaniement de son gouvernement, apportant des changements notables dans plusieurs ministères clés. Une décision qui intervient dans un contexte économique tendu et à un moment stratégique pour son jeune mandat.

Parmi les principales évolutions, le diplomate Cheikh Niang prend la tête du ministère de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères. Il succède à Yassine Fall, désormais ministre de la Justice et Garde des Sceaux, en remplacement d’Ousmane Diagne, en poste depuis avril 2024.

Autre arrivée remarquée, celle de Déthié Fall, nommé ministre des Infrastructures. L’avocat Me Mohamedou Bamba Cissé hérite du ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique, succédant à Jean Baptiste Tine. Le portefeuille de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme revient à Amadou Bâ, qui fait ainsi son entrée dans l’équipe gouvernementale.

En dehors de ces ajustements, la majorité des ministres conservent leurs fonctions, signalant une volonté de stabilité et de continuité, selon l’Agence de presse sénégalaise (APS).

Le Premier ministre Ousmane Sonko a clairement posé le cap : « Ce ne sera pas un gouvernement de villégiature, mais un gouvernement d’engagement et de combat. Nous serons intransigeants et très exigeants. Il faudra travailler 24 heures sur 24, sept jours sur sept », a-t-il déclaré, insistant sur l’ampleur des défis à relever.

Ce remaniement survient dans un contexte économique préoccupant. Le Sénégal fait face à un déficit budgétaire estimé à 14 % du PIB, avec une dette publique atteignant 119 % du PIB. Le chômage touche environ 20% de la population, tandis que le taux de pauvreté s’élève à 35,7 %.

Ce nouveau gouvernement, resserré mais stratégique, aura pour mission de répondre à ces urgences économiques et sociales, tout en poursuivant les réformes promises par le duo Faye–Sonko lors de leur arrivée au pouvoir.