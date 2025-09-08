Afrique : Un sommet clé en Ethiopie pour l’avenir climatique du continent

Les travaux du 2ᵉ Sommet africain sur le climat (ACS2) se sont ouverts lundi à Addis-Abeba, en Ethiopie. Ce rendez-vous continental vise à faire entendre la voix de l’Afrique dans les négociations climatiques mondiales, tout en mettant en avant ses priorités en matière de développement durable et de résilience face aux dérèglements climatiques.

Organisé par le gouvernement éthiopien en partenariat avec l’Union africaine, le sommet se tient sous le thème : « Accélérer les solutions climatiques mondiales : financer le développement résilient et vert de l’Afrique ». L’objectif est clair : affirmer un leadership africain dans l’action climatique, promouvoir des solutions pilotées localement et mobiliser des engagements financiers et politiques concrets.

Ce sommet ambitionne de fédérer les initiatives africaines autour de projets transformateurs, capables de répondre aux défis climatiques urgents, notamment l’adaptation, la croissance verte, l’atténuation des effets du changement climatique, ainsi que la refonte des mécanismes de financement.

Les discussions porteront également sur la manière dont le continent peut se positionner non pas uniquement comme une victime des effets du climat, mais comme un acteur clé porteur de solutions globales.

A moins d’un an de la COP30, prévue au Brésil, ce sommet représente une étape stratégique pour préparer une participation africaine plus cohérente et affirmée, en insistant sur les priorités locales et les transformations systémiques nécessaires.

Pour les organisateurs, l’enjeu est aussi de défendre une approche climatique équitable, dans un contexte où les vulnérabilités africaines menacent les économies, les investissements et la stabilité des communautés.

Ce rendez-vous ambitionne enfin de stimuler des partenariats innovants et des engagements audacieux, indispensables à la transition climatique du continent.