Niger : Passation de commandement à la tête de la Zone de Défense N°5 à Diffa

La Zone de Défense N°5, implantée à Diffa, a été le théâtre d’une cérémonie militaire officielle ce dimanche 7 septembre 2025, marquant le passage de relais entre le Général de Brigade Ali Hamidou Issa, commandant sortant, et le Colonel Omar Boubacar Bala, désormais en charge de cette zone stratégique du dispositif de défense nigérien.

La cérémonie s’est déroulée en présence du Chef d’État-major de l’Armée de Terre, le Général de Brigade Maman Sani Kiaou, qui a présidé l’événement. Étaient également présents le Gouverneur de la région de Diffa, le Général de Division Mahamadou Ibrahim Bagadoma, ainsi que de nombreuses autorités administratives, coutumières et militaires.

Après avoir passé en revue les troupes, le Chef d’État-major a officiellement remis le fanion de commandement au Colonel Bala, acte symbolique du transfert d’autorité. Il a appelé l’ensemble du personnel militaire officiers, sous-officiers et hommes du rang, à reconnaître leur nouveau chef et à lui obéir conformément aux règles militaires et aux lois en vigueur.

Officier expérimenté, le Colonel Omar Boubacar Bala est un pur produit des grandes écoles militaires africaines et internationales. Ancien élève du Prytanée militaire de Saint-Louis (Sénégal), il a poursuivi sa formation à l’Académie Royale Militaire de Meknès au Maroc. Artilleur de formation, il a multiplié les stages spécialisés dans plusieurs pays, dont la Belgique, l’Allemagne, les Etats-Unis, le Maroc et la Chine.

Sa carrière est marquée par des fonctions clés dans l’armée nigérienne, notamment comme commandant du 52ᵉ Bataillon interarmes de 2023 à 2025, et par une forte présence sur le terrain lors d’opérations majeures : à Iferouane durant la crise du MNJ, ainsi qu’au cours des opérations Mali Bero, N’Ga et Garkoua.

A l’international, il a servi au sein de plusieurs missions de maintien de la paix des Nations Unies, notamment en Côte d’Ivoire (ONUCI), au Liberia (MINUL), dans le bassin du Lac Tchad (FMM) et au Mali (MINUSMA), où il fut chef de l’unité civilo-militaire.

Cette passation de commandement symbolise à la fois la continuité au sein de la hiérarchie militaire et le renouvellement de l’engagement des Forces armées nigériennes en faveur de la sécurité du territoire et de la protection des populations.