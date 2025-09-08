RDC : Le M23 reprend la ville de Shoa après de violents combats 

Le groupe rebelle du Mouvement du 23-Mars (M23) a repris le contrôle de la ville de Shoa, dans la province du Nord-Kivu, à l’issue d’intenses affrontements contre l’armée congolaise et des milices locales pro-gouvernementales.

La ville, située dans le territoire de Masisi, est tombée aux mains des rebelles le samedi 6 septembre, après le retrait des Forces armées de la RDC (FARDC) et des combattants Wazalendo.

Le porte-parole de l’armée, le général Sylvain Ekenge, a dénoncé dans un communiqué une série d’attaques du M23 dans les provinces du Nord et du Sud-Kivu, y voyant une « violation flagrante » des accords de paix signés à Washington et Doha.

Dans le territoire stratégique et riche en ressources minières de Masisi, notamment en or, cobalt et tantale, les affrontements se sont intensifiés ces derniers mois, dans une lutte acharnée pour le contrôle des zones minières.

Malgré un cessez-le-feu signé en juillet à Doha, les combats se poursuivent. Le M23, dont les rangs sont majoritairement composés de Tutsis, continue ses avancées militaires.

Kinshasa accuse le Rwanda de soutenir les rebelles en leur fournissant un appui logistique et militaire, une accusation que Kigali rejette catégoriquement.

Depuis le début de l’année, les rebelles auraient brièvement pris le contrôle de Goma et Bukavu, capitales respectives du Nord et du Sud-Kivu, avant des retraits stratégiques.