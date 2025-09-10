Tunisie : Un second bateau de la flottille pour Gaza visé par un drone ?

Un nouveau navire de la « Global Sumud Flotilla », en route pour Gaza, aurait été visé dans la nuit de mardi à mercredi au large de Tunis, moins de 24 heures après un incident similaire. L’organisation évoque une attaque présumée de drone, à la veille de son départ vers le territoire palestinien sous blocus israélien.

Dans un communiqué publié ce mercredi, les organisateurs de la flottille affirment que le « Alma », un bateau battant pavillon britannique, a été touché dans les eaux tunisiennes, au large de Sidi Bou Saïd, dans la banlieue nord de la capitale. « Un autre bateau a été touché dans une attaque présumée de drone », a indiqué la « Global Sumud Flotilla ».

Une vidéo relayée sur les réseaux sociaux par Francesca Albanese, rapporteure spéciale des Nations unies sur la situation des droits humains dans les territoires palestiniens, montre une boule de feu frappant le pont du navire. Selon elle, les images « suggèrent qu’un drone, sans lumière pour ne pas être repéré, a largué un engin incendiaire sur le bateau ».

Des experts cités par Albanese estiment qu’il pourrait s’agir d’une grenade incendiaire enveloppée dans des matériaux plastiques imbibés de carburant, possiblement allumée avant l’impact.

L’incendie a été maîtrisé, et aucun blessé n’est à déplorer. Le navire a toutefois subi des dommages au niveau de son pont supérieur. « Tous les passagers et l’équipage sont sains et saufs », précise le communiqué de la flottille.

« Deuxième nuit, deuxième attaque de drone », a déclaré Melanie Schweizer, l’une des coordinatrices du convoi maritime, qui voit dans ces événements une tentative de sabotage. « Ces attaques répétées s’inscrivent dans un contexte d’agression israélienne intensifiée contre Gaza, et visent clairement à entraver notre mission humanitaire », dénonce la flottille.

La veille, les organisateurs avaient signalé un incident similaire impliquant un autre navire, le « Family », avec à l’appui des images montrant l’impact de l’explosion.

De son côté, la Garde nationale tunisienne, équivalent de la gendarmerie, a démenti toute frappe de drone, affirmant qu’aucun engin n’avait été détecté lors de ses premières investigations.

La « Global Sumud Flotilla » regroupe plusieurs navires qui se sont amarrés ces derniers jours en Tunisie. Le convoi prévoit de lever l’ancre cette semaine à destination de la bande de Gaza, afin d’acheminer de l’aide humanitaire et de « briser le blocus israélien ».

Il s’agira de la troisième tentative en quelques mois, après deux missions avortées en juin et juillet, bloquées par les autorités d’Israël. Le départ avait été initialement prévu pour la mi-septembre.