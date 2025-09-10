Cameroun : Le trafic aérien progresse de 5,6 % en 2024

Le trafic aérien au Cameroun a enregistré une hausse de 5,6 % en 2024, atteignant 1,77 million de passagers, selon les données publiées dans le rapport annuel d’Aéroports du Cameroun (ADC). Il s’agit de la progression la plus marquée depuis la pandémie de Covid-19.

Cette croissance est principalement tirée par le dynamisme du trafic international, qui représente près de 60 % des passagers enregistrés dans les aéroports du pays au cours de l’année. Les liaisons au-delà de la zone CEMAC (Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale) ont connu une envolée de 31 %, traduisant un net rebond du trafic intercontinental, selon ADC.

Le rapport souligne également que le Cameroun a renforcé son rôle de hub de transit régional, grâce à une augmentation des liaisons avec les pays voisins, confirmant sa position stratégique en Afrique centrale.