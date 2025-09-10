Niger : Première session 2025 du Conseil national de régulation des communications électroniques et de la poste

Le Conseil national de régulation des communications électroniques et de la poste (CNRCEP) a tenu sa première session de l’année 2025, ce mercredi 10 septembre, dans la salle des réunions de l’ARCEP à Niamey. La réunion était présidée par Dr Boubacar Issoufou Djibo, président du CNRCEP, en présence du Directeur général de l’ARCEP, le Colonel-Major Idrissa Chaibou, et des membres du Conseil.

Plusieurs points clés figuraient à l’ordre du jour, dont l’adoption du règlement intérieur, la valorisation des compétences nationales, la protection des consommateurs, l’approbation des comptes de l’ARCEP, et la mise en place de règles de transparence financière. Il a également été question de prolonger les décisions relatives aux offres techniques et tarifaires des opérateurs.

Dans son allocution d’ouverture, Dr Djibo a salué l’aboutissement du processus de mise en place du CNRCEP, qu’il considère comme un « tournant institutionnel » renforçant la légitimité et la gouvernance du secteur. Il a souligné le soutien des plus hautes autorités à ce dispositif, reflet d’une volonté politique de consolider la souveraineté nationale et d’accélérer le développement numérique du pays.

« Le CNRCEP sera le garant d’une régulation impartiale, transparente et rigoureuse, guidée par le seul intérêt général », a-t-il affirmé, appelant à bâtir une régulation moderne, crédible et tournée vers l’avenir.

Le Directeur général de l’ARCEP est revenu sur les étapes marquant la mise en place du Conseil, depuis sa propre nomination en novembre 2023 jusqu’à celle des membres du CNRCEP en avril 2025. Il a salué la rigueur ayant entouré ce processus, gage de légitimité pour l’action collective à venir.

Créée en 2018, l’ARCEP est une autorité administrative indépendante rattachée à la Primature. Elle veille au respect des obligations dans les secteurs des communications électroniques et de la poste, assure le contrôle de la qualité des services, des tarifs, et joue un rôle d’arbitre dans les litiges. Le CNRCEP, organe de gouvernance de l’ARCEP, est composé de sept membres choisis pour leur expertise et leur intégrité.