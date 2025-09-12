Burkina Faso : Le président Ibrahim Traoré remet 764 équipements aux brigades de l’Initiative « Faso Mêbo »

Le président de la transition burkinabè, le capitaine Ibrahim Traoré, a remis ce vendredi 764 équipements lourds et utilitaires à l’Initiative présidentielle Faso Mêbo, lors d’une cérémonie officielle. La dotation a été reçue par le coordonnateur national du programme, le commandant Zoodnoma Ahmed Sakandé.

Ces matériels sont destinés à quatre brigades régionales implantées dans les zones de Yaagda, Koulsé, Goulmou et Bankui.

La livraison comprend notamment des véhicules pick-up 4×4, des recycleuses, des bétonnières, des camions-grues, des camions-bennes et citernes, ainsi que des niveleuses et des projecteurs mobiles.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre du renforcement des capacités opérationnelles sur le terrain, en appui aux efforts de résilience, de reconstruction et de développement dans les régions confrontées à l’insécurité.