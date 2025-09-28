Kenya : Nairobi renforce ses systèmes d’alerte face au risque de nouvelles invasions de criquets pèlerins

Près de cinq ans après l’invasion dévastatrice de 2020-2021, le Kenya a annoncé le renforcement de ses dispositifs de surveillance et d’alerte précoce contre les criquets pèlerins.

Le secrétaire général à l’Agriculture, Kiprono Ronoh, a précisé que le gouvernement investira dans des mesures préventives respectueuses de l’environnement, en coordination avec les pays voisins de la Corne de l’Afrique. « Il est toujours préférable de gérer les invasions avant qu’elles ne dégénèrent en crises », a-t-il souligné.

Le plan prévoit un meilleur partage transfrontalier des données, le renforcement des capacités de prévision ainsi que la formation d’équipes locales capables d’intervenir rapidement en cas d’alerte. L’objectif : limiter les pertes agricoles et protéger la sécurité alimentaire des ménages les plus vulnérables.

L’invasion de 2020-2021, la plus grave depuis 70 ans dans la région, avait détruit cultures et pâturages, plongeant plus de 20 millions de personnes dans l’insécurité alimentaire selon la FAO. Le Kenya, aux côtés de la Somalie et de l’Éthiopie, avait alors été l’un des pays les plus durement touchés, avec des millions de ruraux directement menacés dans leurs moyens de subsistance.

La FAO rappelle que les conditions climatiques extrêmes, pluies abondantes et cyclones, favorisent la reproduction et la propagation transfrontalière des essaims. L’organisation insiste sur la nécessité, pour le Kenya et ses voisins, de maintenir une vigilance constante afin d’éviter une nouvelle crise.