RDC : Des milliers de civils réfugiés près d’une base de la MONUSCO après de violents affrontements

Des milliers de civils ont afflué samedi 28 septembre 2025 vers la base de la MONUSCO à Jina, dans le territoire de Djugu (Ituri), une province de la république démocratique du Congo, fuyant une nouvelle flambée de violences entre les milices de la Coopérative pour le développement du Congo (CODECO) et la Convention Révolutionnaire Populaire (CRP) dirigée par l’ancien chef de guerre Thomas Lubanga.

Selon plusieurs sources locales, les combats ont éclaté après une attaque lancée depuis Nyapala contre une position de la CODECO. La riposte a été immédiate et d’une rare intensité, provoquant l’incendie de plusieurs villages, dont Gbala et Walu. Des témoins rapportent que des assaillants, venus de localités voisines, ont ensuite investi Tuba, Shaba, Nyapala, Tchau et Lobi, où ils ont pillé bétail, volailles et produits agricoles avant de mettre le feu à de nombreuses habitations.

La confusion règne quant aux acteurs impliqués. Des sources militaires onusiennes évoquent des affrontements entre la CRP et les Forces armées de la RDC (FARDC), une version catégoriquement démentie par les autorités locales qui attribuent les violences à la seule milice CODECO.

Les combats se sont poursuivis jusque tard dans la nuit de samedi à dimanche, poussant des milliers de personnes à chercher refuge autour de la base onusienne, où elles ont été placées sous protection. Dimanche matin, la MONUSCO a procédé à l’évacuation vers Bunia de trois civils grièvement blessés, dont une fillette de 13 ans, accompagnés de leurs proches.

Si un calme fragile semblait régner dimanche, la peur restait palpable. La plupart des déplacés hésitaient encore à regagner leurs villages dévastés, craignant une reprise des hostilités.