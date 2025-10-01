Sahel : Le président Tiani en visite de travail à Ouagadougou pour renforcer l’unité sahélienne

Le général Abdourahamane Tiani, président de la transition nigérienne, a effectué une visite de travail à Ouagadougou, marquant une nouvelle étape dans le renforcement de la coopération entre les pays membres de la Confédération des Etats du Sahel (CES). Avant cela, il s’était rendu à Bamako, où il a été reçu par le président malien, le général Assimi Goïta.

Au centre de ces échanges figure la volonté commune du Mali, du Niger et du Burkina Faso de renforcer leurs liens dans les domaines sécuritaire, économique, diplomatique et militaire.

Ces trois pays, fondateurs de l’Alliance des Etats du Sahel (AES), ont franchi une nouvelle étape en 2024 avec la création de la Confédération des Etats du Sahel, marquant ainsi leur engagement en faveur d’une coopération plus étroite et structurée face aux défis régionaux.

Le général Tiani, accompagné notamment du ministre de la Défense nigérien, Salifou Mody, a souligné que la solidarité entre les trois pays s’était renforcée face à la tentative d’isolement diplomatique du Niger en 2023. « Cette épreuve a cimenté notre unité. Nous avons vu une solidarité réelle, portée par nos peuples », a-t-il déclaré à la presse.

Le président nigérien a salué les avancées réalisées depuis la création de l’AES, notamment la mise en place d’une force militaire conjointe opérationnelle avec un état-major basé à Niamey. Des bataillons participent déjà à des opérations coordonnées sur le terrain, illustrant la montée en puissance de cette coopération sécuritaire.

Sur le plan économique, Tiani a confirmé que la Banque confédérale d’investissement et de développement était prête à entrer en fonction, avec une inauguration prochaine prévue à Bamako. Il a également affirmé que les Etats membres parlent désormais d’une seule voix sur la scène internationale.

Qualifiant le projet confédéral de « révolution conduite par les peuples eux-mêmes », Tiani a appelé à l’unité des citoyens sahéliens autour d’un projet commun de souveraineté, de stabilité et de développement.