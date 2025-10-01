Washington : Traite des êtres humains, l’Afrique du Sud placée sous surveillance par les Etats-Unis

Les Etats-Unis ont placé l’Afrique du Sud sous surveillance dans leur dernier rapport sur la lutte contre la traite des êtres humains, publié lundi par le département d’État. Ce rapport annuel, le premier depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, classe le pays dans une catégorie intermédiaire entre les Etats jugés conformes aux normes minimales et ceux placés sur liste noire, susceptibles de subir des sanctions.

Selon le document, les autorités sud-africaines ont montré un recul dans leurs efforts : moins de victimes identifiées, moins d’enquêtes ouvertes et un nombre réduit de poursuites judiciaires liées à la traite. Des critiques similaires sont adressées au Brésil, également mentionné dans le rapport, où aucune procédure judiciaire n’a été engagée sous la loi de 2016 contre le trafic d’êtres humains, malgré des milliers de victimes estimées par Washington.

L’Afrique du Sud, déjà sous pression sur le plan international, fait ainsi face à une attention accrue des États-Unis dans un contexte diplomatique tendu. Donald Trump, de son côté, a récemment accusé Pretoria de mener des discriminations à l’encontre des fermiers blancs, une déclaration qui alimente encore davantage les tensions entre les deux pays.