Nigeria : Au moins 26 morts dans un naufrage sur le fleuve Niger

Au moins 26 personnes ont perdu la vie dans un naufrage survenu mardi sur le fleuve Niger, dans la région d’Ibaji, au centre-nord du Nigeria. L’information a été confirmée ce mercredi par les autorités de l’État de Kogi.

Selon Kingsley Fanwo, commissaire à l’information de Kogi, les victimes étaient majoritairement des commerçants en route vers un marché dans l’État voisin d’Edo. Les circonstances exactes de l’accident restent à déterminer.

« C’est une tragédie bouleversante. Nos pensées vont aux familles endeuillées et à toute la communauté d’Ibaji », a déclaré Fanwo dans un communiqué. Il a précisé que les autorités locales travailleront avec les agences fédérales pour améliorer la sécurité des transports fluviaux et éviter que de tels drames ne se reproduisent.

Les naufrages sont fréquents au Nigeria, surtout pendant la saison des pluies, dans les zones isolées. Ils sont souvent causés par la surcharge des embarcations, leur mauvais état ou l’absence de gilets de sauvetage. Le mois dernier, un autre accident dans l’État du Niger avait coûté la vie à 31 personnes, après qu’un bateau surchargé a heurté un tronc d’arbre.

Ce nouvel accident relance les inquiétudes sur la sécurité des transports sur les voies navigables du pays.