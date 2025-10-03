Guinée : 3 morts dans un accident sur le site minier de Simandou

Un drame s’est produit mercredi sur le gigantesque chantier minier de Simandou, dans le sud-est de la Guinée. Trois travailleurs étrangers ont perdu la vie dans un incident survenu sur le site de Kérouané, a annoncé jeudi le consortium sino-singapourien Winning Consortium Simandou (WCS), l’un des principaux acteurs du projet.

Dans un communiqué publié sur sa page LinkedIn, WCS a fait part de sa « profonde tristesse », confirmant que l’accident a coûté la vie à « trois collègues étrangers », sans préciser leurs nationalités ni les circonstances exactes de l’incident.

Une enquête a été ouverte en coordination avec les autorités guinéennes pour faire toute la lumière sur les causes du drame. Par mesure de sécurité, les opérations sur le site concerné ont été suspendues afin de procéder à une révision complète des protocoles en vigueur.

Le site de Simandou abrite l’un des plus vastes et prometteurs gisements de fer au monde, découvert dans les années 1990 mais longtemps resté inexploité. Sa mise en production attendue pour le 11 novembre, représente un enjeu économique majeur pour la Guinée.

Winning Consortium Simandou, chargé de l’exploitation des blocs 1 et 2 au nord de la chaîne montagneuse, partage le projet avec Simfer, une coentreprise entre le géant anglo-australien Rio Tinto et le chinois Chinalco.

L’exploitation de Simandou s’accompagne d’importants investissements en infrastructures (routes, chemin de fer, port) visant à désenclaver la région et à stimuler le développement local. Des milliers d’emplois sont en jeu.