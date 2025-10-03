Les agences nationales de presse du Niger, du Mali et du Burkina Faso ont franchi une nouvelle étape vers une coopération renforcée. Réunies à Ouagadougou le jeudi 2 octobre 2025, dans le cadre de la 14e édition de l’Union africaine de la communication (UACO), l’Agence Nigérienne de Presse (ANP), l’Agence malienne de presse et de publicité (AMAP) et l’Agence d’information du Burkina (AIB) ont signé un protocole de partenariat inédit.

Cet accord vise à instaurer un cadre de collaboration durable et solidaire dans l’espace de l’Alliance des Etats du Sahel (AES), en matière de presse écrite et d’information. L’objectif : favoriser la production et la diffusion de contenus fiables, crédibles et ancrés dans une perspective souveraine, tant à l’échelle régionale qu’internationale.

Le texte signé prévoit des mécanismes concrets de coopération entre les trois agences, reposant sur plusieurs principes clés : renforcement de l’indépendance éditoriale face aux influences extérieures, mutualisation des ressources et des expertises, et promotion d’un journalisme éthique, équilibré et professionnel.

Les directeurs généraux des trois agences, Dalatou Malam Mamane (ANP, Niger), Alassane Souleymane (AMAP, Mali) et Séraphine Somé Millogo (AIB, Burkina Faso), ont paraphé le document, en présence des ministres de la Communication des trois pays.

Ce partenariat s’inscrit dans un contexte géopolitique en pleine mutation, thème central de l’UACO 2025, qui interroge le rôle des médias africains face aux enjeux de souveraineté et de développement sur le continent.