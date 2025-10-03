Centrafrique : Touadéra officialise sa candidature à la présidentielle de décembre

Le président centrafricain Faustin-Archange Touadéra a officiellement déposé, jeudi 2 octobre, sa candidature à l’élection présidentielle prévue le 28 décembre 2025. L’annonce a été faite devant ses partisans réunis au siège de l’Autorité nationale des élections (ANE), marquant le lancement de la course électorale.

« Le peuple voulait être rassuré que ma candidature soit bien déposée. C’est désormais chose faite », a déclaré le chef de l’Etat, entouré de militants de son parti, le Mouvement Cœurs unis (MCU).

Elu en 2016 puis réélu en 2020, Touadéra peut briguer un nouveau mandat en vertu de la nouvelle Constitution adoptée en août 2023, qui supprime la limitation du nombre de mandats présidentiels. Il s’agit de sa troisième participation à une présidentielle.

Le scrutin du 28 décembre comprendra également des élections législatives, régionales et municipales, longtemps reportées. Les dépôts de candidatures sont ouverts jusqu’au 11 octobre, selon l’ANE.

Pour organiser ce vaste processus électoral, le gouvernement a mobilisé un budget global de 8 millions de dollars. Une première contribution de 4,7 millions a été versée cette semaine au fonds commun géré par le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), a annoncé le ministre des Finances, Hervé Ndoba.

Ce financement doit permettre notamment l’acquisition du matériel électoral, a précisé le ministre, qui a assuré que d’autres versements suivront. Des discussions sont en cours avec le PNUD pour assurer une transparence accrue sur l’utilisation des fonds.