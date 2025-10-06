Côte d’Ivoire : Coup d’accélérateur dans l’exploration minière avec 11 nouveaux permis 

La Côte d’Ivoire franchit une nouvelle étape dans le développement de son secteur minier. À l’issue du dernier Conseil des ministres, le gouvernement a officialisé l’octroi de 11 permis d’exploration à des entreprises nationales et étrangères. Ces autorisations concernent plusieurs minerais stratégiques : or, cobalt, chrome, manganèse, nickel et cuivre.

Selon le porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly, cette initiative s’inscrit dans une stratégie plus large visant à accroître l’attractivité du pays pour les investisseurs, tout en valorisant un potentiel géologique encore largement inexploité.

D’une durée de quatre ans, ces nouveaux permis visent à accélérer la diversification de l’économie ivoirienne, historiquement dominée par le cacao. Le secteur minier, notamment aurifère, est en pleine croissance : la production d’or est passée de 10 tonnes en 2012 à 58 tonnes en 2024, avec une prévision de 62 tonnes en 2025. À l’horizon 2030, les autorités ambitionnent d’atteindre la barre des 100 tonnes annuelles, notamment grâce à des projets comme celui de Lafigué.

Le dynamisme du secteur commence à se refléter dans les indicateurs économiques. D’après le Groupement Professionnel des Miniers de Côte d’Ivoire, la contribution du secteur au PIB est passée de 1,5 % à 4 % en dix ans. Les investissements, eux, se chiffrent désormais à plusieurs milliards de dollars.

Avec ces nouveaux permis, la Côte d’Ivoire confirme sa volonté de devenir un acteur incontournable de l’industrie minière en Afrique de l’Ouest.