Soudan du Sud : 19 morts et plus de 600 000 sinistrés après de violentes inondations

Le Soudan du Sud est durement frappé par de nouvelles inondations meurtrières. Selon un rapport publié par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA), dix-neuf personnes ont perdu la vie suite à de fortes pluies ayant provoqué des crues dans plusieurs régions du pays.

Au total, 639 225 personnes ont été affectées à travers 26 comtés répartis dans six États du pays.

Face à la montée des eaux, environ 175 000 d’entre elles ont été contraintes de fuir leur domicile pour se réfugier sur des zones en altitude, notamment dans 16 comtés particulièrement touchés.

Les infrastructures sanitaires n’ont pas été épargnées : au moins 121 établissements de santé sont aujourd’hui partiellement ou totalement hors service, selon l’OCHA.

La situation fait craindre une crise sanitaire. L’agence onusienne alerte sur une augmentation significative des cas de paludisme, d’infections respiratoires aiguës et de diarrhées, en lien direct avec la détérioration des conditions de vie et l’accès limité aux soins.

Alors que le pays peine déjà à se relever de crises prolongées, ces inondations viennent aggraver une situation humanitaire déjà critique.