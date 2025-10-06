Soudan : Plusieurs déplacées par les inondations à Bahri, dans l’Etat de Khartoum

Les inondations continuent de faire des ravages au Soudan. Selon l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), plus centaines de personnes ont été contraintes de fuir leurs habitations dans la ville de Bahri, dans l’État de Khartoum, en raison des fortes crues survenues ces derniers jours.

Dans un communiqué publié dimanche, l’agence onusienne indique que les inondations ont entièrement détruit cinq maisons et endommagé partiellement la majorité des habitations de la zone. Craignant de nouvelles montées des eaux, de nombreuses familles ont quitté les lieux par précaution. Les déplacés ont trouvé refuge auprès de communautés locales avoisinantes.

Ces crues sont le résultat direct de la montée des eaux du Nil et de ses deux affluents, le Nil Blanc, issu du lac Victoria, et le Nil Bleu, qui prend sa source en Éthiopie. Plusieurs régions du pays ont été touchées par ces phénomènes climatiques au cours des dernières semaines.

D’après les données officielles, plus de 125 000 personnes ont été affectées par les pluies et inondations depuis le 30 juin. Le Soudan connaît chaque année, entre juin et octobre, une saison des pluies marquée par des précipitations intenses et régulières, causant des crues fréquentes.

Cette catastrophe naturelle vient aggraver une situation humanitaire déjà dramatique, alors que le pays est plongé depuis avril 2023 dans un conflit meurtrier entre l’armée soudanaise et les Forces de soutien rapide (FSR). Une guerre qui a fait des milliers de morts et déplacé des millions de personnes à travers le pays.