Togo : Un nouveau gouvernement formé 

Après une longue période d’incertitude institutionnelle, le Togo s’est doté, mercredi soir, d’un nouveau gouvernement. L’annonce a été faite par le secrétaire général du gouvernement, Stanislas Baba, mettant fin à près de cinq mois de vide exécutif depuis la démission de l’ancienne équipe.

Ce nouveau gouvernement, le tout premier de la Ve République togolaise, reste dans la continuité : la majorité des ministres sortants ont été reconduits à leurs postes, traduisant une volonté de stabilité de la part du président du Conseil, Faure Gnassingbé, qui dirige lui-même l’exécutif.

Composée de 27 membres, dont dix ministres délégués, la nouvelle équipe compte cinq femmes, un chiffre qui, s’il reste modeste, confirme la présence féminine au sein de la sphère décisionnelle du pays.

Parmi les reconductions notables, Robert Dussey conserve son portefeuille aux Affaires étrangères, tout comme Calixte Batossie Madjoulba à la Sécurité. En revanche, certains ministères stratégiques changent de configuration : la Défense nationale, la Fonction publique, le Travail, le Dialogue social ainsi que les Transports passent désormais sous l’autorité directe de la Présidence.

Cette nouvelle configuration du pouvoir togolais marque une étape importante dans la mise en œuvre des réformes institutionnelles amorcées ces dernières années, et devrait donner une nouvelle impulsion à la gouvernance du pays.