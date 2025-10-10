Côte d’Ivoire : La campagne présidentielle officiellement lancée

La campagne électorale pour l’élection présidentielle du 25 octobre 2025 en Côte d’Ivoire a débuté ce vendredi 10 octobre et s’achèvera le 23 octobre, dans un climat politique marqué par les débats autour d’un quatrième mandat du président sortant, Alassane Ouattara.

Agé de 83 ans, le chef de l’État est candidat du RHDP (Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix). Il affrontera quatre autres prétendants, sélectionnés par le Conseil constitutionnel parmi 60 dossiers initiaux : Simone Ehivet Gbagbo (76 ans), ex-première dame et candidate du MGC, Jean-Louis Billon (60 ans), du Congrès démocratique, Ahoua Don Mello (67 ans), indépendant, Henriette Lagou Adjoua (66 ans), pour le GP-PAIX.

Ouattara ouvrira sa campagne samedi à Daloa, bastion historique de Laurent Gbagbo. Le même jour, l’opposition réunie au sein du Front commun PPA-CI/PDCI prévoit une marche à Abidjan pour contester le processus électoral, une mobilisation susceptible d’être annulée car tombant en pleine période officielle de campagne.

Le président de la Commission électorale indépendante (CEI), Ibrahime Coulibaly-Kuibiert, a rappelé que les candidats peuvent organiser des réunions et manifestations publiques, sous réserve de déclaration préalable. L’affichage, la distribution de tracts et l’utilisation de symboles partisans sont également autorisés.

Cependant, plusieurs restrictions sont en place : interdiction d’utiliser des véhicules administratifs, de publier des sondages ou de tenir des propos injurieux, haineux ou incitant à la division ethnique.

La CEI et le Conseil constitutionnel, piliers du dispositif électoral ivoirien, ont la responsabilité d’assurer la transparence et la régularité du scrutin. Ce vote devra permettre aux Ivoiriens d’élire un président pour un mandat de cinq ans.