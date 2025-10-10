Mali : La Révolution française retirée des programmes scolaires

Le ministère malien de l’Éducation nationale a ordonné, jeudi, la suppression immédiate de l’enseignement de la Révolution française de 1789 dans les classes de 9e année (équivalent de la 4e), selon une note officielle qualifiée de « très urgente ».

Dans ce document signé par le secrétaire général du ministère, Boubacar Dembélé, les directeurs des Académies d’Enseignement sont sommés de prendre « sans délai » les mesures nécessaires pour faire retirer cette leçon du programme d’histoire.

La circulaire, dont l’authenticité a été confirmée par plusieurs sources, ne fournit aucune justification précise quant à cette décision. Elle insiste cependant sur le respect « strict » de la directive et prévient que « toute disposition contraire » entraînera des sanctions.

Ce retrait suscite de nombreuses interrogations dans le pays, où aucune explication officielle n’a encore été fournie sur les motifs de cette suppression d’un chapitre emblématique de l’histoire mondiale.