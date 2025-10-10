Mali : Une douzaine d’officiers radiés de l’armée pour tentative de coup d’Etat

Par décret présidentiel en date du 7 octobre 2025, rendu public mercredi, le président de la Transition, le général Assimi Goïta, a procédé à la radiation de douze officiers et sous-officiers des Forces armées maliennes (FAMa) pour fautes disciplinaires graves.

Parmi les radiés figurent deux généraux de brigade, Abass Dembélé et Nema Sagara, ainsi que plusieurs hauts gradés : les lieutenants-colonels Amadou Keita, Saybou Keïta, Moro Sidibé, Mamadou dit Tiékoro Diara, Baba Dambélé et Soungalo Diop. Trois capitaines et un sergent-chef complètent la liste : Mohamed Ouattara, Sékou Amadou Fané, Magassi Tounkara et Boucary Kracodio.

Ces militaires avaient été arrêtés le 1er août dernier, accusés d’avoir participé à une tentative de coup d’État, selon les déclarations du ministre de la Sécurité, le général Daoud Aly Mohammedine, assurant alors l’intérim à la Défense. Il avait également révélé la présence d’un ressortissant français, Yann Christian Bernard Vizilier, impliqué dans l’opération, qualifiée de « tentative déjouée avec succès » par les services de renseignement.

Le gouvernement de transition avait fermement condamné cette initiative qualifiée d’« acte subversif », réaffirmant la poursuite des enquêtes pour identifier d’éventuels complices et rassurant l’opinion publique sur l’engagement des forces armées à poursuivre leur mission contre le terrorisme.

Ces radiations interviennent dans un contexte de vigilance accrue des autorités de transition, soucieuses de maintenir la stabilité interne, alors que le pays continue de faire face à des menaces sécuritaires persistantes.