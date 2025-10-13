Mali : Des chefs de Daech au Grand Sahara éliminés par des frappes ciblées

Les Forces armées maliennes (FAMa) ont annoncé, samedi 11 octobre, la neutralisation de hauts responsables de l’Etat islamique au Grand Sahara (EIGS), à la suite de frappes aériennes menées dans le secteur d’Inarabane, dans la région de Ménaka.

Parmi les cibles éliminées figurent Boubacar Demougui, alias Boubacar Alians, un cadre opérationnel majeur de l’organisation, ainsi qu’Ismael Ould Habib Ould Choghib et Ahmed Ould Alwane Ould Choghib, deux autres figures influentes du groupe terroriste.

L’opération, conduite avec le soutien de la force unifiée de l’Alliance des Etats du Sahel (AES), aurait été rendue possible grâce à une coordination étroite des services de renseignement et à l’emploi de drones.

Selon un communiqué de l’état-major malien, ces frappes visaient une réunion de coordination entre les chefs terroristes. Les premiers bilans confirment la précision de l’opération et la destruction de plusieurs cellules actives de l’EIGS. Les responsables visés étaient impliqués dans de nombreuses exactions contre les civils, notamment des enlèvements, des exécutions, et des attaques contre des forces locales et étrangères.

Cette opération marque un tournant dans la lutte contre le terrorisme au Sahel, affaiblissant significativement la structure de commandement de l’EIGS dans la région.