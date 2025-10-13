Nigeria : La production pétrolière recule sous l’effet d’une grève

La production de pétrole brut au Nigeria a chuté en septembre à 1,39 million de barils par jour (bpj), contre 1,43 million le mois précédent, soit une baisse de 3,09 %, selon les données publiées par la Commission nigériane de régulation du pétrole en amont (NUPRC).

Ce repli est principalement lié à une grève de trois jours lancée par l’Association nigériane des cadres du pétrole et du gaz (PENGASSAN), en réaction à des licenciements au sein de la raffinerie du groupe Dangote. Le mouvement a entraîné des perturbations sur plusieurs sites de production et d’exportation. Il s’est achevé après un accord prévoyant la réintégration des employés concernés dans d’autres filiales du groupe.

Outre la grève, la NUPRC pointe également des opérations de maintenance sur deux installations clés du secteur comme facteur de ralentissement.

Malgré ce recul mensuel, la production pétrolière nigériane a légèrement progressé sur un an (+1,61 %), atteignant 47,43 millions de barils sur l’ensemble du mois. Les chiffres journaliers pour septembre révèlent une production maximale de 1,81 million de bpj et un plancher de 1,35 million. Le Nigeria a toutefois respecté 93 % de son quota de production fixé par l’OPEP durant cette période.

Premier producteur de pétrole du continent africain, le pays dispose de réserves estimées à 37,28 milliards de barils. Il ambitionne de porter sa production quotidienne de pétrole brut et de condensats à 2,7 millions de barils d’ici 2027, en misant sur la relance de ses raffineries et la réduction des pertes dues au vol et au sabotage des pipelines.