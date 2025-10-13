Niger : Création d’un Centre National de Cybersécurité

Le gouvernement nigérien a adopté, samedi 11 octobre 2025, un décret officialisant la création du Centre National de Cybersécurité (CNAC), un établissement public à caractère administratif chargé de piloter la stratégie nationale en matière de cybersécurité. Un second décret a également été approuvé, portant sur les statuts de cette nouvelle structure.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la Stratégie Nationale de Cybersécurité, mise en place en 2022. Celle-ci vise à garantir un cyberespace sécurisé et résilient, propice au développement économique et social du pays.

Selon le communiqué du Conseil des ministres, le CNAC aura pour mission principale de coordonner la mise en œuvre de la stratégie nationale de sécurisation et de défense des systèmes d’information, ainsi que des infrastructures sensibles et critiques. Il s’agit de promouvoir un environnement numérique fiable et sécurisé pour accompagner la transformation digitale du Niger.

La création de ce centre s’appuie sur la loi n° 2020-020 bis du 3 juin 2020, qui encadre la création des établissements publics, et sur le décret n° 2021-924/PRN/MF du 1er novembre 2021, définissant leur organisation, leur tutelle et leurs modalités de fonctionnement.

Avec ce nouveau cadre institutionnel, le Niger renforce ses capacités de cybersécurité face aux menaces croissantes dans le domaine numérique.