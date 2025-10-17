Niger : La ministre de la Population en visite auprès des communautés déplacées à Diffa

En mission de travail dans la région de Diffa, la ministre nigérienne de la Population, de l’Action sociale et de la Solidarité nationale, Professeur Sidikou Ramatou Djermakoye Seyni, s’est rendue le 16 octobre 2025 dans plusieurs localités touchées par la crise sécuritaire. Accompagnée du gouverneur Mahamadou Ibrahim Bagadoma et de représentants des partenaires humanitaires, elle a visité les communes de Boudouri et Ngagam.

Cette visite vise à évaluer les actions humanitaires, de résilience et de stabilisation menées dans une région fragilisée par l’insécurité et les déplacements internes.

A Boudouri, la délégation a découvert des projets en faveur des femmes, notamment le programme Flagship pour l’autonomisation économique. Des kits de dignité fournis par l’UNFPA ont été distribués, suivis d’échanges directs avec les femmes bénéficiaires et les leaders communautaires autour des enjeux de santé, de moyens de subsistance et de protection sociale.

La mission s’est poursuivie à Ngagam, où la ministre a été accueillie dans une ambiance festive. Elle y a visité plusieurs infrastructures mises en place avec l’appui de partenaires, dont le Centre de santé intégré (CSI), en présence du personnel médical régional.

A l’école primaire de Ngagam, des kits scolaires ont été remis aux élèves par l’UNICEF. Un geste symbolique a également marqué la visite par la plantation d’arbres dans la cour de l’établissement, en signe d’engagement pour le développement durable.

La délégation s’est ensuite rendue sur des sites d’habitations construites par le HCR pour les réfugiés, déplacés internes et communautés hôtes.

La journée s’est achevée par des échanges participatifs entre autorités, partenaires et populations locales, organisés en groupes distincts pour hommes et femmes. L’objectif : recueillir les préoccupations et propositions des communautés pour renforcer la cohésion sociale et la résilience locale.

Cette mission, soutenue par plusieurs agences onusiennes (UNDP, UNICEF, HCR, UNFPA, OIM), illustre l’engagement commun du gouvernement nigérien et de ses partenaires à accompagner les efforts de stabilisation dans la région de Diffa.