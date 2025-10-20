Mali : La nation s’incline devant Soumana Sako, figure emblématique de la transition démocratique

La nation malienne a rendu un ultime hommage à l’ancien Premier ministre Soumana Sako, décédé le 15 octobre 2025 à Bamako. Les obsèques se sont déroulées samedi à son domicile de Faladiè, en présence de nombreuses personnalités politiques et de proches.

Représentant le Premier ministre Abdoulaye Maïga, le ministre délégué chargé des Réformes politiques, Mamani Nassiré, a salué la mémoire d’un homme « au service constant de la Nation et de l’État ». Il a souligné la clairvoyance, le courage et surtout l’honnêteté qui ont marqué la carrière de ce chef du gouvernement de la première transition démocratique (1991-1992).

La cérémonie a également réuni d’anciens chefs de gouvernement, comme Dioncounda Traoré, Ousmane Issoufi Maïga et Modibo Sidibé, des membres du gouvernement de Transition 1991-1992, ainsi que plusieurs figures du mouvement démocratique malien.

Daba Diawara, ancien ministre de cette période, a salué en Soumana Sako un homme de consensus, capable de fédérer des personnalités politiques aux parcours divergents. Des témoignages émouvants de sa famille ont aussi ponctué l’hommage. Sa fille, Djénéba Sako, a évoqué un père exigeant mais profondément humain.

Dans son oraison funèbre, Dr Gagny Timbo a inscrit Soumana Sako parmi « les figures emblématiques de l’histoire du Mali indépendant ». L’ancien Premier ministre a été inhumé au cimetière de Hamdalaye, laissant derrière lui une veuve et quatre enfants.