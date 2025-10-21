Soudan : Une frappe de drone vise l’aéroport de Khartoum à la veille de sa réouverture

Une attaque de drone a visé, tôt mardi matin, les abords de l’aéroport international de Khartoum, à la veille de sa réouverture prévue, plus de deux ans après sa fermeture due à la guerre civile dévastatrice qui ravage le pays.

Selon plusieurs témoins, des drones ont survolé les quartiers centraux et sud de la capitale soudanaise, avant que plusieurs explosions ne retentissent dans la zone de l’aéroport entre 4h00 et 6h00, heure locale (02h00-04h00 GMT).

Fermé depuis avril 2023, début du conflit armé entre l’armée régulière dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhane et les Forces de soutien rapide (FSR) du général Mohamed Hamdan Daglo, l’aéroport devait reprendre progressivement ses activités mercredi. Lundi, l’Autorité de l’aviation civile avait confirmé la réouverture, précisant que les vols intérieurs redémarreraient dans un premier temps, après des « préparatifs techniques et opérationnels » achevés.

Depuis que l’armée a repris le contrôle de Khartoum au printemps, la ville connaît un calme relatif. Mais elle reste régulièrement la cible d’attaques de drones, souvent attribuées aux FSR, qui visent des infrastructures civiles et militaires. La semaine dernière, deux bases militaires situées dans le nord-ouest de la capitale ont ainsi été attaquées pendant deux jours consécutifs. Un responsable militaire a toutefois assuré que la plupart des engins avaient été interceptés.

La reprise de Khartoum a permis le retour de plus de 800 000 personnes, selon les autorités. Le gouvernement, appuyé par l’armée, a lancé une vaste campagne de reconstruction et organisé le retour progressif des fonctionnaires déplacés à Port-Soudan, dans l’est du pays. Malgré ces efforts, de larges portions de la ville demeurent en ruines et les coupures de courant restent fréquentes, souvent provoquées par les frappes de drones.

Alors que la capitale tente de se relever, l’intensité des combats reste concentrée dans l’ouest du pays. Depuis 18 mois, les FSR assiègent la ville d’El-Facher, dernière grande agglomération de la région du Darfour encore tenue par l’armée. Sa chute permettrait aux paramilitaires de contrôler l’ensemble du Darfour ainsi qu’une grande partie du sud du pays, tandis que l’armée conserve la main sur le centre, le nord et l’est.

Depuis son déclenchement, la guerre au Soudan a fait des dizaines de milliers de morts et entraîné le déplacement de près de 12 millions de personnes. L’ONU qualifie la situation humanitaire dans le pays de « pire crise au monde » à l’heure actuelle.