Italie : La Nuit du Burkindi célèbre la culture burkinabè et sa diaspora

La 6e édition de la Nuit du Burkindi s’est tenue le 18 octobre à Trévise, en Italie, à l’initiative de l’association Faso Landa. L’événement a mis en lumière la culture du Burkina Faso et rendu hommage à la diaspora, autour du thème : « Promotion et valorisation de la culture burkinabè à l’international ».

Placé sous le patronage du ministre burkinabè de la Culture, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, et le coparrainage de plusieurs chefs d’entreprise, la soirée a réuni personnalités coutumières, artistes, hommes d’affaires et membres de la communauté burkinabè en Italie.

Des prestations artistiques, des discours et une remise de distinctions ont rythmé la cérémonie. Parmi les artistes présents figuraient Malika la Slamazone, Princesse Fina, Axelle Kidann et l’humoriste Djo le Rapide, accompagnés d’artistes italiens pour un mélange culturel riche.

Le président de l’association, Jean-Baptiste Boro, a dédié un trophée au président Ibrahim Traoré, saluant son engagement pour le développement du Burkina Faso et de l’Afrique. Il a également appelé les autorités burkinabè à faciliter l’obtention de visas, notant que plusieurs invités n’avaient pu assister à l’événement pour des raisons administratives. Il a plaidé pour l’ouverture d’un consulat burkinabè en Italie.

De son côté, El Hadj Ousmane Gouba a encouragé la diaspora à investir davantage dans l’économie nationale, en saluant les efforts d’industrialisation en cours. La marraine de l’événement, Adja Ramatoulaye Ouédraogo Coulibaly, s’est dite prête à accompagner durablement cette initiative.

Le délégué du Haut Conseil des Burkinabè d’Italie du Nord, Christophe Kourita Lankoandé, a exhorté les responsables associatifs à soutenir les projets patriotiques initiés par le président Traoré, notamment le Fonds de soutien patriotique et Faso Mêbo.

Enfin, une collecte de fonds a été organisée pour venir en aide aux populations vulnérables du Burkina Faso, renforçant ainsi le rôle de solidarité que joue la diaspora burkinabè en Europe.