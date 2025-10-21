Niger : Visite à Bagaroua après une attaque terroriste

Sur des directives du chef de l’Etat le général Abdourahamane Tiani, le Gouverneur de la région de Tahoua, le Colonel-Major Souleymane Amadou Moussa, s’est rendu dimanche 19 octobre à Bagaroua, au lendemain d’une violente attaque terroriste perpétrée par des hommes armés à moto, venus de l’axe Tebaram.

Les assaillants ont ciblé des symboles de l’Etat : escadron de la Garde nationale, brigade de gendarmerie, résidence préfectorale et plusieurs personnalités locales. La riposte rapide des forces de défense et de sécurité (FDS) a permis de repousser l’attaque.

Le bilan officiel fait état de 7 à 8 terroristes neutralisés, plusieurs motos récupérées, un terroriste capturé, ainsi qu’un complice arrêté pour diffusion de propagande. Deux soldats nigériens sont tombés lors des affrontements. Selon les autorités nigériennes, tous les assaillants identifiés sont originaires de Bagaroua.

Sur place, le gouverneur a visité les sites touchés et salué la bravoure des FDS. Il a souligné que l’attaque visait à semer la terreur et à prendre des otages, mais que la réaction déterminée des forces de sécurité avait surpris les assaillants, les contraignant à battre en retraite.

Souleymane Amadou Moussa a lancé un appel à la population pour renforcer la collaboration avec les autorités, et a assuré que la situation est sous contrôle : « A Bagaroua, tout se passe bien, tout le monde vaque à ses occupations », a-t-il affirmé.

En marge de la visite, le gouverneur a rencontré les autorités locales, les familles des victimes et les chefs coutumiers, leur transmettant un message de solidarité au nom des plus hautes autorités nigériennes. Des prières ont été dites en mémoire des soldats tombés.

Un conseil régional de sécurité élargi s’est également tenu à la mairie, réunissant les responsables des FDS, les autorités coutumières et des membres du Conseil consultatif de la refondation. L’objectif : adapter les stratégies de sécurité pour faire face à la menace terroriste dans la région.

Malgré l’attaque, la ville de Bagaroua reprend progressivement son rythme normal, avec la réouverture des commerces et la reprise des activités quotidiennes.