Guinée équatoriale : Le vice-président accuse la France de vouloir déstabiliser le pays

Le vice-président de la Guinée équatoriale, Teodoro Nguema Obiang Mangue, a accusé la France de chercher à déstabiliser son pays, l’accusant de soutenir des opposants qu’il qualifie d’« instigateurs de haine ».

Dans un message publié lundi sur le réseau X (ex-Twitter), le numéro deux du régime a vivement réagi à la nomination de l’activiste équato-guinéen Alfredo Okenve au Prix franco-allemand des droits de l’Homme, annoncée samedi. Exilé en Espagne, Okenve est considéré par le pouvoir de Malabo comme un « traître » à la nation.

« La France récompense ceux qui sèment la division, en les encourageant à perturber la paix et à agir contre leurs propres frères », a écrit le vice-président. Il accuse Paris d’être à l’origine de « toutes les tentatives visant à saper la paix en Guinée équatoriale ».

Cette déclaration marque une rare sortie diplomatique à l’encontre de la France, alors que les relations entre Malabo et plusieurs capitales européennes se sont tendues ces dernières années, notamment autour des questions de droits humains et de gouvernance.