Mali : Remaniement au sein des hautes sphères de l’armée

Le Président de la Transition, le Général Assimi Goïta, a effectué mercredi un remaniement important à la tête de plusieurs structures clés de l’armée malienne. Ce mouvement, annoncé à l’issue du Conseil des ministres, entraîne la nomination de nouveaux responsables militaires à plusieurs postes stratégiques.

Le général de brigade Elisée Jean Dao a été nommé chef d’état-major général adjoint des Armées, prenant ainsi la place du général Keba Sangaré. Par ailleurs, le général de brigade Sambou Minkoro Diakité remplace le général Nouhoum Ouattara en tant que directeur de la Sécurité militaire. Enfin, le commandement de l’Armée de Terre sera désormais assuré par le général de brigade Toumani Koné, qui succède au général Harouna Samaké.

Ces changements interviennent dans un contexte particulièrement difficile pour le Mali, en proie à une crise sécuritaire complexe depuis 2012, marquée par des attaques terroristes récurrentes et des violences intercommunautaires. Cette situation a entraîné des milliers de morts et un nombre considérable de déplacés.

Les remaniements visent à renforcer la direction de l’armée malienne dans un contexte de défis sécuritaires croissants.