Burkina Faso : Le Président Ibrahim Traoré ouvre la 15e édition du FRSIT 

Le Capitaine Ibrahim Traoré, Président du Faso, a présidé ce mercredi la cérémonie d’ouverture de la 15e édition du Forum national de la Recherche scientifique et des Innovations technologiques (FRSIT). Lors de cette rencontre, il a adressé un message fort aux acteurs du monde de la recherche, soulignant l’importance cruciale de l’innovation pour le développement du Burkina Faso à l’ère de la Révolution Progressiste Populaire.

Conscient des défis que rencontre le secteur, le Président a interpellé les chercheurs, inventeurs et innovateurs sur leurs responsabilités et les a exhortés à surmonter les obstacles. Il a réaffirmé l’engagement du gouvernement à soutenir la recherche, promettant que d’ici 2026, des équipements de pointe seront mis à disposition pour renforcer les capacités scientifiques du pays. « Nous mettrons les bouchées doubles pour que ceux qui veulent créer et inventer puissent le faire », a-t-il déclaré.

Le Président a également évoqué le projet de construction du centre « Faso Bangré », qui accompagnera les lauréats de la plate-forme « Faso Andubè » dans la réalisation de leurs projets. Cet espace, selon le Chef de l’État, sera un véritable catalyseur pour l’innovation au Burkina Faso.

Dans son discours, Ibrahim Traoré a insisté sur l’importance de l’engagement de la jeunesse dans le domaine scientifique. Il a mis en garde contre les distractions et a appelé à un « patriotisme scientifique » où les chercheurs mettront leurs compétences au service de la nation.

« Nous avons besoin de têtes pleines de savoir et de cœurs pleins de patriotisme », a-t-il souligné, rappelant que la Révolution burkinabè doit être aussi scientifique et technologique.

Enfin, une annonce importante a été faite lors de cette cérémonie : le Président a décidé de multiplier par cinq les prix qui récompensent les lauréats du FRSIT, une initiative destinée à encourager davantage la recherche et l’innovation au Burkina Faso.