Niger : Le PM Ali Lamine Zeine rencontre l’Ambassadeur des Emirats Arabes Unis pour discuter de la coopération bilatérale

Samuel Benshimon

Le Premier Ministre et Ministre de l’Economie et des Finances, M. Ali Mahaman Lamine Zeine, a reçu ce jeudi 23 octobre 2025, M. Rashid Saeed Al Shamsi, l’Ambassadeur des Émirats Arabes Unis au Niger. À l’issue de leur entretien, le diplomate émirati a exprimé sa satisfaction quant aux discussions menées, soulignant l’importance de la coopération bilatérale entre les deux pays.

M. Al Shamsi a précisé que les échanges portaient sur plusieurs projets d’investissement envisagés par les Émirats Arabes Unis en République du Niger. Il a également évoqué des sujets de coopération future qu’ils souhaitent approfondir dans les mois à venir, mettant en avant les liens historiques et solides entre les deux nations. « Les relations entre nos deux pays frères sont anciennes et continuent de se renforcer », a-t-il déclaré.

L’ambassadeur a également exprimé sa satisfaction d’avoir rencontré le Premier Ministre Ali Mahaman Lamine Zeine et a réaffirmé l’engagement des Émirats à soutenir le développement du Niger.

La rencontre s’est déroulée en présence du Ministre nigérien des Affaires étrangères, de la Coopération et des Nigériens à l’extérieur, ajoutant ainsi une dimension diplomatique importante à cet entretien.