Niger : Le PM Ali Lamine Zeine rencontre l’Ambassadeur des Emirats Arabes Unis pour discuter de la coopération bilatérale

Le Premier Ministre et Ministre de l’Economie et des Finances, M. Ali Mahaman Lamine Zeine, a reçu ce jeudi 23 octobre 2025, M. Rashid Saeed Al Shamsi, l’Ambassadeur des Émirats Arabes Unis au Niger. À l’issue de leur entretien, le diplomate émirati a exprimé sa satisfaction quant aux discussions menées, soulignant l’importance de la coopération bilatérale entre les deux pays.

M. Al Shamsi a précisé que les échanges portaient sur plusieurs projets d’investissement envisagés par les Émirats Arabes Unis en République du Niger. Il a également évoqué des sujets de coopération future qu’ils souhaitent approfondir dans les mois à venir, mettant en avant les liens historiques et solides entre les deux nations. « Les relations entre nos deux pays frères sont anciennes et continuent de se renforcer », a-t-il déclaré.

L’ambassadeur a également exprimé sa satisfaction d’avoir rencontré le Premier Ministre Ali Mahaman Lamine Zeine et a réaffirmé l’engagement des Émirats à soutenir le développement du Niger.

La rencontre s’est déroulée en présence du Ministre nigérien des Affaires étrangères, de la Coopération et des Nigériens à l’extérieur, ajoutant ainsi une dimension diplomatique importante à cet entretien.